Filipinler'de uçak düştü, 2 kişi öldü

Filipinler'in Tarlac kentinde küçük uçağın düşmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.

Filipinler'de uçak düştü, 2 kişi öldü
Foto: Arşiv

Haber Ajansına (PNA) göre, Sivil İdaresi (CAAP) yetkilileri, Pampanga kentindeki Magalang Üssü'nden havalanan küçük uçağın Tarlac'a bağlı bir kasabadaki pirinç tarlasına düştüğünü açıkladı.

Yetkililer, uçakta bulunan 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bilgisini paylaşan yetkililer, mevcut havacılık güvenliği yasaları ve operasyon yönergelerini ihlal ettiği belirlenen kişi veya kurumlarla ilgili işlem yapılacağını kaydetti.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...