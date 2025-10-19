Filipinler'de uçak düştü, 2 kişi öldü

Filipinler Haber Ajansına (PNA) göre, Sivil Havacılık İdaresi (CAAP) yetkilileri, Pampanga kentindeki Magalang Üssü'nden havalanan küçük uçağın Tarlac'a bağlı bir kasabadaki pirinç tarlasına düştüğünü açıkladı.

Yetkililer, uçakta bulunan 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bilgisini paylaşan yetkililer, mevcut havacılık güvenliği yasaları ve operasyon yönergelerini ihlal ettiği belirlenen kişi veya kurumlarla ilgili işlem yapılacağını kaydetti.