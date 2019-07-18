Yetkililer, Temmuz 2016'dan bu yılın nisan ayına kadarki süreçte uyuşturucu çetelerine yönelik operasyonlarda görev alan 14 bin 724 polis hakkında soruşturma yürütüldüğünü, 7 bin 867'sine idari cezalar verildiğini açıkladı.



Ülkede 2 bin 367 polisin de görevden alındığı kaydedildi.



İNSAN HAKLARI ÖRGÜTLERİ DUTERTE HÜKÜMETİNİ SUÇLUYOR



Devlet Başkanlığı görevini 30 Haziran 2016'da devralan Rodrigo Duterte, uyuşturucu ve yolsuzlukla mücadeleye öncelik vereceğini açıklamıştı.



Hükümet verileri, 1 Temmuz 2016 ile 1 Ekim 2018 arasında uyuşturucuyla mücadele kapsamında, güvenlik birimlerinin 113 bin 570 operasyon düzenlendiğini ve operasyonlarda 4 bin 999 şüpheli öldürülürken, 80'den fazla güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini ortaya koymuştu.



Ayrıca uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle aynı dönemde 500'den fazlası kamu görevlisi olmak üzere 161 bin 584'ü aşkın kişi tutuklanmıştı.



BM İnsan Hakları Konseyi, geçen hafta aldığı kararla, Filipinler'in uyuşturucu kullanıcısı ve satıcılarına yönelik yürüttüğü kampanyada binlerce kişinin öldürüldüğü iddialarına yönelik ön soruşturma başlatılmasını kabul etmişti.



Duterte, operasyonları başlatırken uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde gerek görüldüğünde şüphelilerin dahi vurulabileceğini açıklamıştı.



Filipinli ve uluslararası insan hakları örgütleri, Duterte hükümetini bu nedenle sert dille eleştirerek hükümetin "insanlığa karşı suç" işlediğini savunuyordu.

