Filipinler'de yangın: Bin kişi evsiz kaldı

Filipinler'in Metro Manila kentinde yangın felaketi yaşandı.

Düşük gelirli ve yoğun nüfuslu mahallede 2 Temmuz erken saatlerde 2 katlı bir evde başlayan yangın kısa sürede bütün mahalleyi sardı.

Alevler, ahşap ve kolay tutuşan malzemelerden yapılmış yaklaşın 300-400 evi küle çevirdi.



Kurtarma ekiplerine göre en az bin kişi evsiz kaldı.



Henüz ölüm bildirilmeyen yangının ardından bölgeye itfaiye ve acil yardım ekipleri sevk edildi.