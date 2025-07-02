Filipinler'de yangın: Bin kişi evsiz kaldı
Filipinler'in Metro Manila kentinde, düşük gelirli ve yoğun nüfuslu bir mahallede ahşaptan yapılmış bir evde başlayan yangın mahalleyi kül etti. Yaklaşım 300 aile evsiz kaldı.
Filipinler'in Metro Manila kentinde yangın felaketi yaşandı.
Düşük gelirli ve yoğun nüfuslu mahallede 2 Temmuz erken saatlerde 2 katlı bir evde başlayan yangın kısa sürede bütün mahalleyi sardı.
Alevler, ahşap ve kolay tutuşan malzemelerden yapılmış yaklaşın 300-400 evi küle çevirdi.
Kurtarma ekiplerine göre en az bin kişi evsiz kaldı.
Henüz ölüm bildirilmeyen yangının ardından bölgeye itfaiye ve acil yardım ekipleri sevk edildi.
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