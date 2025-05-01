Filipinler'de yolcu otobüsü gişedeki araçlara çarptı: 12 ölü

Güney Asya ülkesi Filipinler'de yolcu otobüsünün gişedeki araçlara çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 12 kişi hayatını kaybetti.

Yerel polis yetkilileri, bir yolcu otobüsünün Filipinler'in Tarlac eyaletinde bir otoyol gişesinde sıraya dizilmiş araçlara çarpması sonucu aralarında çocukların da bulunduğu en az 12 kişinin öldüğünü bildirdi.

"ŞOFÖR, UYUYA KALDIĞINI KABUL ETTİ"

Kazanın trafiğin yoğun olduğu bir zamanda meydana geldiğini aktaran yetkililer, kazada çok sayıda kişinin de yaralandığını açıkladı.



Tarlac polis şefi Romel Santos, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaralılar arasında bulunan otobüs şoförünün gözaltına alındığını belirtti.

Santos, otobüs şoförünün uyuya kaldığını kabul ettiğini ifade ederek, "İlk belirlemelere göre şoför uyuya kalmış ve uyandığında karşısında kazaya karışan araçların oluşturduğu sahneyi bulmuştur " dedi.

Filipinler polisi, kazanın ardından yaptığı ilk açıklamada 10 kişinin öldüğü, 37 kişinin yaralandığı bilgisini vermişti. Santos'un açıklamasına göre, kazada ölenler arasında en az dört de çocuk bulunuyor.

