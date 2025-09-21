Filipinler’de yolsuzluk skandalı protestoları: Çatışmalar yaşandı

Filipinler’in başkenti Manila’da, sel kontrol projelerinde milyarlarca dolarlık yolsuzluk iddiaları nedeniyle on binlerce kişi sokaklara döküldü. Gösterilerde polis ve protestocular arasında yer yer şiddetli çatışmalar çıktı.



Yetkililer, taş atan ve barikatları ateşe veren en az 17 kişinin gözaltına alındığını açıkladı ve göstericileri dağıtmak için tazyikli su kullandı. Belediye Başkanı Francisco “Isko” Moreno, yaralanan polislerin hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

"YETER ARTI, YARGILAYIN"

Manila’daki Luneta Parkı’nda toplanan kalabalığın sayısı yetkililere göre 50 bini buldu. Göstericiler Filipin bayrakları taşıyarak, “Yeter artık, yargılayın” yazılı pankartlarla hükümete tepki gösterdi.



Protestolar, Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr’ın Temmuz ayında açıkladığı “hayali altyapı projeleri” skandalının ardından büyüdü. Marcos, 9 bin 800’den fazla sel kontrol projesinde usulsüzlük tespit edildiğini ve toplam değerinin 9,5 milyar doların üzerinde olduğunu açıklamıştı. Skandal, lüks otomobiller ve yolsuzlukla ilişkilendirilen iş insanlarının ortaya çıkmasıyla daha da büyük tepki çekti.



Marcos, halkın öfkesini “haklı bulduğunu” belirterek protestoların barışçıl olmasını istedi. Ancak güvenlik güçleri olası şiddet olaylarına karşı kırmızı alarm durumuna geçirildi.



Gösterilerin, diktatörlüğe karşı geçmişteki halk hareketlerinin sembolü olan 21 Eylül tarihinde yapılması da dikkat çekti. Katılımcılar, hükümetten yolsuzluğa karşı kalıcı reformlar talep etti.