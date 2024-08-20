Filipinler'den Çin'e "Birleşmiş Milletler'de dava" uyarısı

Filipinler ihtilaflı Güney Çin Denizi'nde Pekin'e ait  gemilerle çarpışan iki Sahil Güvenlik gemisinin hasar gördüğünü bildirdi. Çin'in uluslararası hukuku ihlal ettiğini söyleyen Filipinler, olayla ilgili Birleşmiş Milletler nezdinde dava açabileceklerini bildirdi.

Filipinler'den Çin'e "Birleşmiş Milletler'de dava" uyarısı

, Denizi'ndeki son olayla ilgili Pekin'e dava uyarısında bulundu.

İki Sahil Güvenlik gemisinin dün, gemileriyle ayrı ayrı çarpışarak hasar gördüğü iddia edilmişti.

Manila Times'ın haberine göre Ulusal Denizcilik Konseyi sözcüsü Alexander Lopez, Filipinlerin dava açmayı düşündüğünü söyledi ve Pekin'i uluslararası hukuku ihlal etmekle suçladı.

Lopez, “Bu konuya özellikle Sahil Güvenlik açısından bakıyoruz, çünkü onlar daha fazlasını biliyor” dedi.

Çin'i "saldırgan eylemlerden kaçınmaya ve uluslararası hukuka uymaya" çağırdı.

Filipinler dün, tartışmalı bir Güney Çin Denizi resifinin yakınında “yasadışı ve saldırgan manevralar” yapan Çin gemileriyle ayrı ayrı çarpışan iki Sahil Güvenlik gemisinin hasar gördüğünü bildirdi.

Geçtiğimiz hafta Manila, ihtilaflı Güney Çin Denizi'nde “tehlikeli manevralar” olarak adlandırdığı durum nedeniyle Pekin'e diplomatik bir protestoda bulundu.

Manila, Çin askeri uçaklarının Scarborough Sığlığı üzerinde uçan Filipin Hava Kuvvetleri uçaklarının yoluna işaret fişekleri attığını kaydetti.

Ancak Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Lin Jian daha sonra Flipinleri, Huangyan Dao'daki (Scarborough Shoal) “ihlal faaliyetlerini ve provokasyonları” derhal durdurmaya çağırdı.

Çin, Filipinler'e ait Palawan adasının 140 kilometre batısında yer alan Sabina Sığlığı da dâhil olmak üzere Güney Çin Denizi'nin büyük bir kısmında hak iddia ediyor.

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