Filipinler Savunma Bakanı Delfin Lorenzana, Çin'in Manila Büyükelçisi Cao Cianhua'nın Çin Halk Kurtuluş Ordusunun kuruluş yıl dönümü nedeniyle Manila'da verilen resepsiyonda yaptığı konuşmaya ilişkin eleştiride bulundu.



Cao'nun Pekin yönetiminin Güney Çin Denizi'ndeki barışçıl çabalarını sürdüreceği açıklamasının gerçeği yansıtmadığını dile getiren Lorenzana, Çin'in kıyı komşusu ülkeler arasında egemenlik ihtilafları yaşadığı Güney Çin Denizi'ne ilişkin eylem ve söylemlerinin aynı çizgide olmadığını söyledi.



Ülkesinin Çin'e karşı şüphe duyduğunu belirten Lorenzana, bu durumun Pekin yönetiminin politikalarını değiştirmesiyle düzelebileceğini kaydetti.



Büyükelçi Cao, dün akşamki resepsiyonda yaptığı konuşmada, ülkesinin ihtilaflı Güney Çin Denizi sorununda barışçıl niyete sahip olduğunu ve askeri gücünü yalnızca savunma amaçlı geliştirdiğini söylemişti.



Çin'in gücünü hegemonya kurmak ya da yeni nüfuz alanları oluşturmak amacıyla kullanmayacağını vurgulayan Cao, "Çin, gücünü dünyada barış, istikrar ve refah sağlamak için kullanmaya devam edecektir." ifadesini kullanmıştı.



GÜNEY ÇİN DENİZİ SORUNU



Çin, 1947'de yayımladığı haritayla egemenlik ihtilaflarının yaşandığı Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde hak iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede başta Filipinler olmak üzere aralarında Vietnam, Brunei ve Malezya'nın da bulunduğu komşu ülkelerle egemenlik tartışmaları yaşanıyor.



Pekin'in tartışmalı sularda inşa ettiği yapay adalar üzerinde kurduğu üsleri silahlandırdığı iddiaları, ABD ve bölge ülkeleriyle arasında gerginliğe sebep oluyor.



Filipinler'in başvurusuyla 2016'da Uluslararası Tahkim Mahkemesi, Çin'in, Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal zemini olmadığına karar vermişti.

