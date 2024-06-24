Filistin asıllı 3 yaşındaki çocuğu boğmaya çalışan kadın gözaltına alındı

ABD'de Filistin asıllı Müslüman olduğu için 3 yaşındaki çocuğu boğmaya çalışan Elizabeth Wolf, gözaltına alındı.

Filistin asıllı 3 yaşındaki çocuğu boğmaya çalışan kadın gözaltına alındı

Texas'taki Euless Polisi Departmanı, Wolf'un cinayete teşebbüsle suçlandığını bildirdi.

Polis kayıtlarına göre, olay 19 Mayıs'ta gerçekleşti. asıllı anne ve 3 ile 6 yaşlarındaki çocukları, sitelerinde yer alan havuza indi.

Amerikalı Elizabeth Wolf, başörtülü anneye nereli olduklarını sorduktan sonra havuza girdi.

Irkçı söylemlerde bulunan Wolf, daha sonra çocuklara saldırdı.

Çocukların annesi hemen havuza atlarken, 6 yaşındaki çocuk Wolf'un elinden kurtuldu.

Anneye saldıran Wolf, diğer taraftan 3 yaşındaki küçük kız çocuğunu suyun altına itti.

Anne ve çocuğunu olay yerinde bulunan Afrika kökenli bir Amerikalı kurtardı.

42 yaşındaki Wolf cinayete teşebbüs suçlamasıyla gözaltına alındı.

"NEFRET SUÇU OLARAK DEĞERLENDİRİLMELİ"

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) ise yaptığı yazılı açıklamada, olayın nefret suçu olarak değerlendirilmesi çağrısında bulundu.

Söz konusu aile ve tüm toplumunun korunmasını talep eden CAIR, açıklamasında Filistin asıllı annenin ifadelerine de yer verdi.

Anne, "Biz Filistin asıllı Amerikan vatandaşlarıyız. Güvende olmamız için nereye gitmemiz gerekiyor bilmiyorum. Ülkemde savaş var, burada ise nefret. Çocuğum travma yaşıyor, her kapıyı açtığımda kaçıp saklanıyor." ifadelerini kullandı.

CAIR, nisan ayında açıkladığı verilerde, geçen sene Müslümanlardan ayrımcılık ve nefret olayına ilişkin 8 bin 61 şikayet alındığını bildirmişti.

Bunun 30 yıldır en yüksek şikayet oranına denk geldiğini açıklayan CAIR, 2023'ün son 3 ayında ise 3 bin 578 şikayetin kayda geçtiğini duyurmuştu.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

DÜNYA HABERLERİ

İsrail, Lübnan'ın güneyini yasaklı beyaz fosfor bombasıyla vurdu

İsrail, Lübnan'ın güneyini yasaklı beyaz fosfor bombasıyla vurdu

Rusya’nın Dağıstan bölgesinde art arda silahlı saldırılar : 7'si polis 9 kişi öldü

Rusya’nın Dağıstan bölgesinde art arda silahlı saldırılar : 7'si polis 9 kişi öldü

Suudi Arabistan: Hac ibadetinde can kaybı 1301'e ulaştı

Suudi Arabistan: Hac ibadetinde can kaybı 1301'e ulaştı

İsrail Savunma Bakanı Gallant: Gazze, Lübnan ve birçok bölgede eyleme hazırız

İsrail Savunma Bakanı Gallant: Gazze, Lübnan ve birçok bölgede eyleme hazırız

Şempanzelerin iyileşmek için antibiyotik özellikli bitkiler yediği ortaya çıktı

Şempanzelerin iyileşmek için antibiyotik özellikli bitkiler yediği ortaya çıktı

Ukrayna Kırım'ı ABD füzeleriyle vurdu: İkisi çocuk üç kişi öldü

Ukrayna Kırım'ı ABD füzeleriyle vurdu: İkisi çocuk üç kişi öldü

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...