Filistin Başbakanı COP31 Genel Kurulu'nda konuştu, ayakta alkışlandı

Antalya'da düzenlenen COP31 Genel Kurulu 'nda konuşan Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, iklim ve kalkınma hedeflerinin somut sonuçlara dönüştürülmesi gerektiğini, bunun da ancak mevcut bariyerlerin kaldırılmasıyla mümkün olabileceğini söyledi.

Mustafa, doğal kaynaklara erişimlerinin önünde engeller yer aldığını belirterek ulusal kapasitelerini geliştirebilmek için iklim finansmanı ve teknoloji transferinde imtiyaza ihtiyaç duyduklarını kaydetti.

Antalya Konferansı'nın başarısının, ortaya konan hedefleri sonuçlara dönüştürme seviyesiyle ölçülebileceğini vurgulayan Mustafa, adaptasyonun daha da geliştirilebileceğini ve en kırılgan durumdaki topluluklara gereken dikkatin verilebileceğini dile getirdi.

Filistin'den verdikleri mesajın açık olduğunu vurgulayan Mustafa, "Hiçbir halk sürdürülebilir kalkınma haklarından ayrı tutulmamalıdır. Herhangi bir çatışma ve işgal sebebiyle bunlardan uzak durmamalıdır, engellenmemelidir" ifadelerini kullandı.

Uluslararası topluma seslenen Mustafa, "Sizin desteğinize ihtiyacımız var. Gazze halkının sizin desteğinize ihtiyacı var" dedi.

AYAKTA ALKIŞLANDI

Genel Kurul'daki hitabının ardından salondakiler Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa'yı ayakta alkışladı.

COP31 Başkanı Murat Kurum ise oturumda yaptığı değerlendirmede, "Türkiye her zaman Filistin'in yanındadır, Gazze'nin yanındadır, dün de yanındaydık, bugün de yanındayız, yarın da Filistinli Gazzeli kardeşlerimizle birlikte hareket edeceğiz" diye konuştu.