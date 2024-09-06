Filistin basını: İsrail askerleri, Batı Şeria'da Türk asıllı Ayşenur Eygi'yi öldürdü

İşgal altındaki Batı Şeria'da yerleşimlerin genişletilmesine karşı düzenlenen bir protestoya katılanlara İsrail askerlerinin gerçek mermiyle saldırdığı bildirildi.

Saldırıda Ayşenur Ezgi Eygi isimli bir Türk aktivistin hayatını kaybettiği açıklandı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail güçleri, Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyta beldesinde düzenlenen işgal karşıtı gösteriye müdahale etti.

WAFA haber ajansı, olayın Beita kasabasında, aktivistlerin düzenli olarak gerçekleştirdiği protesto yürüyüşü sırasında meydana geldiğini ve yürüyüşün defalarca yerleşimcilerin saldırılarına maruz kaldığını belirtti.

HASTANE MÜDÜRÜNDEN AÇIKLAMA



Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre Amerikan vatandaşı Eygi, başından vurularak hastaneye kaldırıldı.



Nablus'taki Rafidiye Devlet Hastanesi Müdürü Fuad Nafia, Eygi'yi tüm müdahalelere rağmen kurtaramadıklarını söyledi ve “Amerikalı bir dayanışma aktivisti başından vurulmuş olarak hastaneye geldi ve saat 14:30 civarında şehit olduğunu duyurduk” açıklamasını yaptı.



Edinilen bilgilere göre Eygi, 1998 Antalya doğumlu.



İsrail ordusu, yaptığı açıklamada, haberi incelediğini bildirdi.



ABD'nin İsrail Büyükelçiliği'nden konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.