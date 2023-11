Filistin BM Daimi Temsilcisi'nden BM'ye Gazze için artık eyleme geçme çağrısı

Mansur, BM Genel Kurulunda Gazze'deki insani durum hakkında düzenlenen oturumda katılımcılara hitap etti.



BM kurum ve insani organizasyon uzmanlarına Gazze'ye yönelik konuşmaları için teşekkür eden Mansur, bölgede yaşanan trajediye yönelik analiz ve siyasi söylemlerin ötesinde bir an önce harekete geçilmesi çağrısında bulundu.



Mansur, "Artık aynı analizler üzerinden tartışmaları tekrarlamamıza, İsrail'in savaşı sürdürmesine izin verirken öte yandan aynı zamanda insani yardım için baskı yapmaya ihtiyacımız yok. Bu şekilde çalışmıyor, öncelikle bu savaşı bir an önce durdurmanız gerekiyor." dedi.



BM Genel Kurulundaki üye ülkelerin çoğunluğunun İsrail'in saldırılarına karşı ateşkes konusunda aynı görüşte olduğuna vurgu yapan Mansur, "Buna rağmen 40 günden sonra hala insani ateşkesi sağlayamıyorsak, uzmanların burada söylediklerini uygulamaya koymak için daha ne kadar Filistinli çocuk, kadın ve sivillerin ölmesi gerekiyor?" diye sordu.



Mansur, Filistinlilerin 1948'deki gibi ikinci bir yeni Nakba olayı daha yaşamak istemediğinin altını çizerek, "Milyonlarca insan burada bizi izliyor. Onlar aynı tartışmaları tekrar tekrar dinlemek yerine Gazze'de bu korkunç katliamın acilen durduğunu görmek istiyor." ifadelerini kullandı.