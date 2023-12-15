Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan ABD'ye çağrı: "İsrail'in saldırılarını durdurun"

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Filistin'i ziyaret eden ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Devlet Başkanı Abbas ile Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bir araya geldi.



Abbas, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik "soykırım" niteliğindeki saldırganlığın derhal ateşkes yoluyla durdurulması gerektiğini vurgulayarak, ABD yönetimine, Gazze Şeridi, işgal altındaki Kudüs ve Batı Şeria'daki saldırılarını durdurmaya zorlamak için İsrail'e müdahale etmesi çağrısında bulundu.



Gazze Şeridi'ne, en hızlı şekilde tüm sınır geçişlerinin açılması, yardım, tıbbi ve gıda malzemelerinin girişinin iki katına çıkarılması, su, elektrik ve yakıtın sağlanması gerektiğini ifade eden Abbas, hastanelerin ve temel tesislerin binlerce yaralının tedavisi ve Gazze'deki halkına hizmet sunma çalışmalarına devam edebilmesi için gerekli yardımın sağlanmasının önemini vurguladı.



İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.



İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.



İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 18 bin 787 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.



İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 119’u karadan işgal sürecinde olmak üzere 450 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.



Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.



İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 287 Filistinli hayatını kaybetti.



İsrail ordusu ile Lübnan'daki Hizbullah'ın sınır hattındaki çatışmalarında ise 24 Lübnanlı sivil, 106 Hizbullah mensubu ve 5 İsrailli sivil ile 6 İsrail askeri öldü.



Gazze'de silah zoruyla abluka altında yerinden edilen 1,9 milyon Filistinli, barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor.