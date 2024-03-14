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Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan atama: Yeni Başbakan Muhammed Mustafa oldu

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, eski Başbakan Yardımcısı ve Filistin Yatırım Fonu Başkanı Muhammed Mustafa'yı yeni Başbakan olarak atadı.

Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan atama: Yeni Başbakan Muhammed Mustafa oldu

Devlet Başkanlığı kararına göre Abbas, Yatırım Fonu Başkanı Mustafa'yı yeni hükümeti kurmakla görevlendirdi.

Filistin Başbakanı olarak atanan Mustafa, Bankası'nda ve başta Filistin Yatırım Fonu olmak üzere Filistin yönetimindeki kurumlarda çeşitli görevlerde bulunan bir isim.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, 26 Şubat'ta Muhammed Iştiyye hükümetinin istifasını kabul etmişti.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde düzenlenen haftalık kabine toplantısında Devlet Başkanı Abbas'a istifasını sunduğunu duyuran Iştiyye, "Karar, Filistin davası ve siyasi rejimimizin karşılaştığı benzeri görülmemiş şiddetli saldırıların yanı sıra Gazze'de halkımıza karşı uygulanan zorla aç bırakma, göçe zorlama gibi soykırım suçlarının gölgesinde alındı." demişti.

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