Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Covid-19 aşısı oldu

Covid-19 ile mücadele kapsamında dünya genelinde aşılama kampanyaları devam ederken, Filistin'de aşılama başladı.



17 Mart'ta Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) öncülüğünde yürütülen Covid-19 Aşılarına Küresel Erişim Programı’ndan (COVAX) ilk aşı teslimatını alan Filistin'de Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a Covid-19 aşısının ilk dozunu uygulandı.



Mahmud Abbas, Filistin halkını bu zor dönemden geçmek için kamu güvenliği protokollerine ve Filistin Sağlık Bakanlığı’nın aşılama talimatlarına uymaya devam etmeye çağırdı.



Filistin Sağlık Bakanlığı, bugün erken saatlerde aşı kampanyasının başlatıldığını belirterek, sağlık personelleri, kanser ve böbrek yetmezliği hastaları ile 75 yaş üstü yaşlılara öncelik verileceğini duyurdu.



Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, COVAX sevkiyatının parçası olarak 24 bin AstraZeneca aşısına ek olarak 38 bin doz Pfizer/BioNTech aşısının tedarik edildiği belirtildi.