Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Türkiye'de: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, TBMM'ye hitap etmek üzere Ankara'ya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Mahmud Abbvas Beştepe'te bir araya geldi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Türkiye'de: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi

Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve beraberindeki heyeti 'ya getiren uçak, saat 18.20'de Esenboğa Havalimanı'na indi.

Havalimanında Abbas'ı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa ve çok sayıda yetkili karşıladı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Türkiye'de: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi - 1

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE BİR ARAYA GELDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genel Kurulu'na hitap etmek için Türkiye'ye gelen Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya geldi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Türkiye'de: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi - 2

YARIN 'YE HİTAP EDECEK

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Abbas, yarın TBMM Genel Kurulu'na hitap edecek.

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