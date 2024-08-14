Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Türkiye'de: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve beraberindeki heyeti Ankara'ya getiren uçak, saat 18.20'de Esenboğa Havalimanı'na indi.



Havalimanında Abbas'ı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa ve çok sayıda yetkili karşıladı.