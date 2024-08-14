Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Türkiye'de: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, TBMM'ye hitap etmek üzere Ankara'ya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Mahmud Abbas, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Türkiye'de: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü

Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve beraberindeki heyeti 'ya getiren uçak, saat 18.20'de Esenboğa Havalimanı'na indi.

Havalimanında Abbas'ı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa ve çok sayıda yetkili karşıladı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Türkiye'de: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü - 1

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE BİR ARAYA GELDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genel Kurulu'na hitap etmek için Türkiye'ye gelen Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya geldi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Türkiye'de: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü - 2

YARIN 'YE HİTAP EDECEK

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Abbas, yarın TBMM Genel Kurulu'na hitap edecek.

GÖRÜŞMEDE HANGİ KONULAR ELE ALINDI

Görüşmede İsrail’in topraklarında gerçekleştirdiği katliamlar, kalıcı ateşkes ve barış için atılması gereken adımlar ile güncel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Türkiye’nin ’in haklı davasına destek vermeyi sürdüreceğini, İsrail’in durdurulması ve uluslararası kamuoyunun İsrail’e yönelik baskılarını artırması için çalışmaya devam edeceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in Gazze’de aralarında bebeklerin de bulunduğu sivilleri katletmeye, masum Filistinlileri yerlerinden etmeye, okulları, hastaneleri, sivillerin sığındığı alanları vurmaya, insanları açlığa ve susuzluğa mahkum etmeye devam ettiğini, bazı Batılı ülkelerin tüm bunlara sessiz kalmasının ve İsrail’e yardıma devam etmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze’de acil ateşkesin sağlanması ve Filistinlilere insani yardımların kesintisiz ulaştırılması için İslam dünyası başta olmak üzere bütün ülkelerin gayretlerini artırması gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Abbas’ın yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne hitap edecek olmasından duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.

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