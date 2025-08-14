Filistin devletini engellemek için yeni hamle: İsrail yine inşaata sığındı

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Batı Şeria'da 3 bin 401 evin inşasını içeren tartışmalı E1 yerleşim projesinin ihalesini onayladı.

Proje, yeni yerleşim bölgesinin bir Filistin devletinin kurulmasını engelleyeceğinden korkan uluslararası toplumun şiddetli muhalefeti nedeniyle onlarca yıldır askıya alınmış durumda.

Times of Israel haber kuruluşunun aktardığına göre Smotrich yaptığı açıklamada, “E1'deki inşaat planlarının onaylanması, Filistin devleti fikrini ortadan kaldırıyor ve hükümetin kurulmasıyla uygulamaya başladığımız fiili egemenlik planının bir parçası olarak sahada attığımız birçok adımı sürdürüyor” dedi.

Onlarca yıldır süren uluslararası baskının ardından anlaşmaları bozduklarını söyleyen Smotrich, "Bu Siyonizmin en iyi hali; inşa etmek, yerleşmek ve egemenliğimizi güçlendirmek" ifadelerini kullandı.

Ma'ale Adumim yerleşim yeri için sözde E1 bölgesinde yeni bir mahalle inşa edilmesi olasılığı, uzun süredir uluslararası toplumda endişe kaynağı oldu.Bu, Batı Şeria'yı kuzey ve güney bölgelerine bölecek ve bir Filistin devletinin temeli olacak Doğu Kudüs'ü, Beytüllahim ve Ramallah'a bağlayan bir Filistin metropolünün gelişmesini engelleyecek.

Ancak, Peace Now adlı grubun yerleşim gözlemcisi, onaylanan planların orijinal E1 planı için değil, Ma'ale Adumim'in ayrı bir mahallesi için olduğunu öne sürdü.

