Filistin direniş grupları, Gazze saldırılarının son bulması için yürütülen çalışmaları görüştü

Filistin direniş grupları, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının durdurulması ve esir takası için yürütülen çalışmaları görüştü. Hamas, İslami Cihad ve Filistin Halk Kurtuluş Cephesi liderleri bir araya geldi.

Filistin direniş grupları, Gazze saldırılarının son bulması için yürütülen çalışmaları görüştü

direniş gruplarının, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının durdurulması ve esir takası için yürütülen çalışmaları görüştüğü belirtildi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Hamas heyetinin, İslami Cihad Genel Sekreteri Ziyad en-Nehhale ve Filistin Halk Kurtuluş Cephesi Genel Sekreter Yardımcısı Cemil Mizhir ile bir araya geldiği bildirildi.

Açıklamada, İsrail'in saldırılarına karşı yürütülen istişare toplantıları kapsamında yapılan görüşmede, sahadaki ve siyasi gelişmelerin yanı sıra İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarının durdurulması için yürütülen çalışmaların ele alındığı ifade edildi.

Direniş güçlerinin ateşkes hedeflerinin, "saldırıların durması, İsrail güçlerinin Gazze'den çekilmesi, Filistin halkına insani yardım sağlanması, yeniden imar ve adil bir esir takasından" oluştuğu kaydedilen açıklamada, Filistin halkının çıkarlarını sağlayacak ve direniş temelinde ulusal birliği güçlendirecek şekilde bu hedeflere ulaşmak için çaba göstermeye devam edilmesi gerektiği vurgulandı.

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