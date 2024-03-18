Filistin Esirler Heyeti: İsrail baskısı Ramazan'da iki katına çıktı

Filistin Esirler Heyeti Başkanı Faris, yaptığı yazılı açıklamada, “İşgal devleti İsrail’in Cezaevleri İdaresi (ŞABAS), Filistinli tutuklara baskılarını Ramazan ayının başından itibaren iki katına çıkardı. Mahkumların durumları herkesin hayal edebileceğinden daha tehlikeli hale geldi.” ifadelerini kullandı.



Faris, cezaevlerinde Filistinli tutuklulara yönelik şiddetli darp, aşağılama, hakaret, Kur’an-ı Kerim mushaflarına el koyma gibi uygulamaların arttığına dikkati çekerek tüm bunların İsrail hükümetinin koruması altında yapıldığına vurgu yaptı.



Faris, Filistinli mahkumlara yönelik intikam politikası yürütüldüğüne dikkati çekerek, “Özellikle tutukluların sağlığını etkileyen intikam politikalarının devam etmesiyle tutukluların hayatları gerçek anlamda tehdit altına girerken, koşullar herkesin hayal edebileceğinden daha tehlikeli hale geld.” ifadelerini kullandı.



Filistin Esirler Heyeti'nden daha önce yapılan yazılı açıklamada, İsrail gözaltı merkezleri ve hapishanelerinin 7 Ekim'den sonra "tam bir mezbahaya dönüştüğü", her türlü işkence ve darbın mahkumlara uygulandığına işaret edilmişti.



İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.



İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 7 bin 630'a yükseldiği belirtilmişti.

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