Filistin Film Enstitüsü'nden dünyaya çağrı: "Soykırım karşısında dayanışma cehpesi kurulmalı"

Filistin Film Enstitüsü (PFI), tüm dünyadaki sinemacılara Gazze için çağrı yaptı.

PFI, sinema sektörünü İsrail kurumlarıyla bağlarını koparmaya, uluslararası insan hakları hukukuna saygı göstermeye davet etti.



Brüksel merkezli, kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan Filistin Film Enstitü, çağrısını şu sözlerle başlattı: ‘’Kendi topraklarında ve komşu ülkelerdeki mülteci kamplarında yaşayan Filistinliler, 76 yıldır İsrail’in devlet terörüne ve şiddetine maruz kalmaktadır. 1948 yılından bu yana İsrail’in amacı etnik temizlik, bölgenin tamamının işgali, soykırım ve kültürel mirasın yıkımı olmuştur.’’

Açıklamasının devamında Sudan, Kongo ve Myanmar’daki yıkıcı savaşlara maruz kalan halklarla da dayanışma içinde olduklarını belirten enstitü, ‘’Tüm bu savaşlarda aynı silah üreticileri, aynı dünya güçleri yer almakta ve aynı şekillerde halkların egemenliği ve onurlu yaşam mücadeleleri ayaklar altına alınmaktadır” diye ekledi.

PFI, Gazze ve Batı Şeria’da devam eden soykırım karşısında, bu katliamın durdurulması için baskı oluşturmak amacıyla uluslararası bir dayanışma cephesi kurmanın önemli olduğuna vurgu yaptı.

