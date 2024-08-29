Filistin Film Enstitüsü'nden dünyaya çağrı: "Soykırım karşısında dayanışma cehpesi kurulmalı"

Filistin Film Enstitüsü (PFI), tüm dünyadaki sinemacılara Gazze için çağrı yaptı.
PFI, sinema sektörünü İsrail kurumlarıyla bağlarını koparmaya, uluslararası insan hakları hukukuna saygı göstermeye davet etti.
Brüksel merkezli, kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan Filistin Film Enstitü, çağrısını şu sözlerle başlattı: ‘’Kendi topraklarında ve komşu ülkelerdeki mülteci kamplarında yaşayan Filistinliler, 76 yıldır İsrail’in devlet terörüne ve şiddetine maruz kalmaktadır. 1948 yılından bu yana İsrail’in amacı etnik temizlik, bölgenin tamamının işgali, soykırım ve kültürel mirasın yıkımı olmuştur.’’
Açıklamasının devamında Sudan, Kongo ve Myanmar’daki yıkıcı savaşlara maruz kalan halklarla da dayanışma içinde olduklarını belirten enstitü, ‘’Tüm bu savaşlarda aynı silah üreticileri, aynı dünya güçleri yer almakta ve aynı şekillerde halkların egemenliği ve onurlu yaşam mücadeleleri ayaklar altına alınmaktadır” diye ekledi.
PFI, Gazze ve Batı Şeria’da devam eden soykırım karşısında, bu katliamın durdurulması için baskı oluşturmak amacıyla uluslararası bir dayanışma cephesi kurmanın önemli olduğuna vurgu yaptı.
TALEPLERİNİ TEK TEK SIRALADILAR
Enstitü, sinema alanındaki aktif kurumların ve film festivallerinin benimseyebileceği eylemlere ilişkin taleplerini şu şekilde belirtti:
İfade özgürlüğüne dair: Filistinli sinemacıların ve onlara destek olanların ifade özgürlüğü savunulmalıdır.
Sansürün ve şiddetin önlenmesine dair: Filistinlilerin yüz yüze kaldığı yıkım ve buna karşı yürütülen mücadeleye verdikleri kamuoyu desteği nedeniyle sansürlenen, karalanan veya saldırıya uğrayanlar korunmalı ve kamusal güvenlikleri sağlanmalıdır.
Filistinli sinemacılara destek: Filistinli sinemacı delegasyonlarına finansman ve lojistik yardım gibi sponsorluklar sağlanarak destek olunmalıdır.
İsrail devletinin suç ortağı kurum veya kişilerle olan iş birliklerinin ve bağların kesilmesine dair: Boykot, tecrit ve yaptırımlar (BDS) ve İsrail’in akademik ve kültürel boykotu için Filistin kampanyası (PACBI) ilkelerine uyulmalıdır.
Etik fonlamaya dair: Filistin halkının işgaline ve soykırımına olanak sağlayan ve/veya bundan kazanç edinen şirketlerden, vakıflardan, fonlardan, kurumlardan ya da bireylerden gelen bağışlar reddedilmelidir.
Geri çekilme ve kamuoyuna açıklama yapmaya dair: Filminizi bir festivalden geri çekmek isterseniz, geri çekme işleminin kamuoyuna duyurulması ve açıklanması tavsiye edilir. Festivalden açıklamanızı festivalin web sitesinde yayımlamasını talep edebilirsiniz.
Gösterimlerdeki eylemlere dair: Bir festivalin davetini kabul ederseniz, filminizin gösterildiği seansı protesto eylemleri için kullanabilirsiniz.
Giriş konuşması ve/veya soru-cevap sırasında dayanışmanın ifade edilmesine dair: Bir festivalin davetini kabul ederseniz, filminizin gösteriminden önceki sunumu veya gösterimden sonraki soru-cevabı Filistin halkıyla dayanışmanızı ifade etmek için kullanabilirsiniz. Elbette aynı durum diğer konuşmalar, ustalık sınıfları (masterclass) ve paneller için de geçerlidir.
Bilet veya akreditasyon ücretinin iadesini talep etmeye dair: Festival sırasında aşağılanmanız, saldırıya uğramanız ya da başka bir sinemacının zarar görmesi durumunda, bunu gerekçe göstererek bilet veya akreditasyon ücretinin iadesini talep edebilirsiniz.
Festival yönetimi ile iletişime dair: Davet aldığınız bir festivalin -bu daveti kabul etseniz de etmeseniz de- yöneticilerini ve yönetim kurulunu kalıcı bir ateşkes çağrısında bulunmaya teşvik edebilirsiniz.
Koordineli barışçıl protestolara dair: Bir festivalin süregiden soykırım karşısındaki kayıtsızlığını veya sessizliğini organize eylemlerle kınayabilirsiniz.
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