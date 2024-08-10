Filistin haber ajansı: İsrail ordusu Gazze'de okula saldırı düzenledi en az 100 Filistinli hayatını kaybetti

Filistin haber ajansı WAFA, İsrail ordusunun, Gazze kentinde yerinden edilenlerin sığındığı bir okula saldırı düzenlediğini duyurdu. Saldırıda en az 100 Filistinlinin hayatını kaybettiği,  onlarca kişinin ise yaralandığı bildirildi. İsrail ordusu ise Hava Kuvvetlerinin, Hamas'ın karargah olarak kullandığı Tabiin Okulunu bombaladığını duyurdu.

Filistin haber ajansı: İsrail ordusu Gazze'de okula saldırı düzenledi en az 100 Filistinli hayatını kaybetti

ordusunun, kentinde yerinden edilenlerin sığındığı bir okula düzenlediği saldırıda en az 100 Filistinlinin öldüğü, onlarca kişinin yaralandığı bildirildi.

haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu, Gazze'nin doğusundaki Ed-Derac Mahallesi'nde yerinden edilenlerin sığındığı Et-Tabiin Okuluna saldırı düzenledi.

Binlerce kişinin sığındığı okulda yerinden edilenlerin sabah namazını kıldığı sırada gerçekleşen saldırıda en az 100 kişi öldü, onlarca kişi ise yaralandı.

Yerel kaynaklar, cesetlerin saldırı nedeniyle parçalandığını ve çıkan yangın nedeniyle yandığını kaydetti. Sivil savunma ekiplerinin etrafa dağılan ceset parçalarını toplamakta güçlük çektiği belirtildi.

İsrail ordusu da saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Hava kuvvetleri'nin Hamas'ın karargah olarak kullandığı Tabin okulunu bombaladığını duyurdu.

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