Filistin, Haniye'nin öldürülmesinin ardından 1 günlük yas ilan etti

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 66 yaşındaki Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin ölümü nedeniyle bugün ulusal yas ilan etti.

Filistin, Haniye'nin öldürülmesinin ardından 1 günlük yas ilan etti
Hamas lideri Haniye'nin öldürülmesine dünyadan tepkiler

Hamas lideri Haniye'nin öldürülmesine dünyadan tepkiler

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Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybetmesinin yankıları sürüyor.

Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Haniye'nin ölümü nedeniyle 1 günlük ulusal yas ilan etti. Abbas, Batı Şeria'daki resmi kurumlarda bugün Filistin bayraklarının yarıya indirilmesi talimatı verdi.

SUİKAST GİRİŞİMİNDEN KURTULDU

1962 yılında Gazze'deki bir mülteci kampında doğan İsmail Haniye, Hamas'ın kuruluşundan bu yana önemli bir isimdi. İsrail tarafından birçok kez hapse atılan Haniye, 2003 yılında İsrail'in suikast girişiminden kurtulmuştu.

3 yıl sonra Hamas'ın seçimleri kazanmasının ardından kısa bir süre Filistin Başbakanı olan Haniye, 2017 yılında Hamas'ın siyasi büro başkanlığına seçilmişti.

MÜZAKERELERİN KİLİT İSMİYDİ

Haniye, Katar, ABD ve Mısır'ın arabuluculuğunda yürütülen müzakerelerde Hamas heyetine liderlik ediyordu.

ABD'li yetkililer, geçtiğimiz hafta sonu Roma'da yapılan toplantıdan olumlu bir sonuç çıkmamasına rağmen ateşkes müzakerelerinin yakında başarıya ulaşabileceğini ileri sürmüştü.

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