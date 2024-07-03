Filistin işgal altında: İsrail'den son 30 yılın en büyük toprak gaspı

Bir yerleşim izleme grubu, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da son 30 yılın en büyük toprak gaspını gerçekleştirdiğini duyurdu. Bu adım, Gazze'de devam eden savaşla bağlantılı olarak zaten artan gerginliği daha da kötüleştirebilir.
SON 30 YILIN EN BÜYÜK TAHSİSİ
The Associated Press tarafından elde edilen emre göre, yetkililer yakın zamanda Ürdün Vadisi'nde 12,7 kilometrekarelik arazi tahsisini onayladı. İzleme grubu Peace Now'dan alınan veriler, bunun barış sürecinin başlangıcında 1993 Oslo anlaşmalarından bu yana onaylanan en büyük tahsis olduğunu gösteriyor.
Geçtiğimiz ayın sonlarında onaylanan ancak kamuoyuna ancak Çarşamba günü açıklanan arazi gaspı, Batı Şeria'da mart ayında 8 kilometrekare ve şubat ayında 2,6 kilometrekare araziye el konulmasının ardından geldi.
"2024 TOPRAK GASPINDA ZİRVE OLACAK"
Peace Now yerleşim izleme grubu, 2024'ün İsrail'in Batı Şeria'da toprak gaspı eylemlerinin zirve yılı olacağını belirtti.
Parseller bitişik ve Batı destekli Filistin Yönetimi'nin merkezinin bulunduğu Batı Şeria şehri Ramallah'ın kuzeydoğusunda yer alıyor.
İsrail hükümeti bunları devlet arazisi ilan ederek, İsraillilere kiralanmasını sağladı ve özel Filistin mülkiyetini yasakladı.
YASA DIŞI YERLEŞİM POLİTİKASI
Filistinliler, işgal altındaki Batı Şeria'daki yerleşim birimlerinin genişlemesini kalıcı bir barış anlaşmasının önündeki en büyük engel olarak görüyor ve uluslararası toplumun büyük kısmı bunları yasa dışı olarak niteliyor.
İsrail, 1967 Ortadoğu savaşında Batı Şeria, Gazze Şeridi ve Doğu Kudüs'ü ele geçirdi; bu bölgeler Filistinlilerin gelecekteki bir devlet için istediği bölgeler. İsrail'in mevcut hükümeti Batı Şeria'yı Yahudi halkının tarihi ve dini kalbi olarak görüyor ve Filistin devletine karşı çıkıyor.
500 BİN YAHUDİ YERLEŞİMCİ VAR
İsrail, Batı Şeria'da 100'den fazla yerleşim yeri inşa etti, bunlardan bazıları tamamen gelişmiş banliyölere veya küçük kasabalara benziyor. Bunlar, İsrail vatandaşı olan 500 binden fazla Yahudi yerleşimciye ev sahipliği yapıyor. Batı Şeria'daki 3 milyon Filistinli, görünüşte açık uçlu İsrail askeri yönetimi altında yaşıyor.
Filistin Yönetimi, İsrail işgali altındaki Batı Şeria'nın bir bölümünü yönetiyor ancak yerleşim birimlerinin bulunduğu toprakların yüzde 60'ında faaliyet göstermesi yasak.
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