Filistin: İsrail davayı hafife alıyor

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Uluslararası Adalet Divanı'ndaki (UAD) davayı hafife aldığını ve Filistin halkına yönelik katliamlarını artırarak sürdürdüğünü belirtti.



Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 99. gününde de Filistin halkına yönelik soykırım savaşını sürdürdüğü ifade edildi.



UAD'de duruşmalar devam ederken İsrail'in Gazze Şeridi'nin Han Yunus, Refah kentleri ile orta kesiminde gerilimi tırmandırmayı sürdürdüğü vurgulanan açıklamada, son 24 saatte İsrail güçlerinin yaptığı 13 katliamda 151 Filistinliyi öldürdüğü, 248 kişiyi de yaraladığı kaydedildi.



Açıklamada, İsrail'in UAD'deki davayı hafife aldığı ve Filistin halkına yönelik katliamlarını artırarak sürdürdüğü belirtildi.



İsrail'in Batı Şeria'daki uygulamalarıyla Filistinlileri toplu cezalandırdığına işaret edilen açıklamada, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da giderek artan ihlaller kınandı.



