Filistin Kızılayı: Gazze'deki Emel Hastanesi'nde bulunan personelle iletişim kesildi

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, VHF radyo iletişim dalgasının hizmet dışı kalmasından dolayı Emel Hastanesi'ndeki Kızılay personeliyle iletişimin koptuğu belirtildi.



Açıklamada, Han Yunus'ta sabit ve cep telefonu hatları ile internet hizmetlerinin de 72 gündür kesik olduğu hatırlatıldı.



Filistin Kızılayı daha önceki açıklamasında, İsrail'in, insansız hava araçlarıyla (İHA) Emel Hastanesi'nin içinde bulunan herkesin çıplak şekilde dışarı çıkması için çağrı yaptığını, sağlık ekipleri ve hastaların yanı sıra zorla yerinden edilenleri dışarıya çıkarmak için de hastaneye sis bombası attığını duyurmuştu.



Açıklamada, kafasından vurulan zorla yerinden edilmiş bir kişi ile acil operasyon odasında görevli Emir Ebu Ayşe'nin de İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu öldüğü ifade edilmişti.

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