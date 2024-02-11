Filistin Kızılayı: İsrail askerleri, ambulansların anahtarlarını çaldı

İsrail güçlerinin, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Filistin Kızılayı'na bağlı El-Emel Hastanesi'ndeki ambulansların anahtarlarını çaldığı belirtildi.

Filistin Kızılayı: İsrail askerleri, ambulansların anahtarlarını çaldı

Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, güçlerinin, 20 gündür kuşatma altında tuttuğu Emel Hastanesi'ne baskın düzenlediği ve ambulanslar ile hastane yönetimine ait tüm araçların anahtarlarını "çaldığı" kaydedildi.

İsrail askerlerinin bunu ambulansların hizmet vermesini engellemek için yaptığına işaret edildi.

İsrail tarafından söz konusu suçlamaya ilişkin açıklama yapılmadı.

Filistin Kızılayı dün yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin, Emel Hastanesi'nde 8'i sağlık personeli 17 kişiyi alıkoyduğunu duyurmuştu.

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