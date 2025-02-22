Filistin Kurtuluş Örgütü: Batı Şeria topraklarının yüzde 44,5'i artık İsrail'in kontrolünde

Müzakere İşleri Dairesi tarafından hazırlanan rapordaki harita, Batı Şeria'da artan yerleşim genişlemesine genel bir bakış sunuyor.



İsrail'in yalnızca 2024 yılında 50 yeni gecekonduya ek olarak 5 yeni yerleşim yeri inşa ettiğini gösteren harita, Batı Şeria topraklarının yüzde 44,5'inin artık İsrail kontrolünde olduğunu ya da "Ayrım Duvarı"nın arkasına ilhak edildiğini ortaya koyuyor.



Batı Şeria'daki Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin sayısının 1995'ten bu yana üç kat artarak 2024'te yaklaşık 740 bine ulaştığı belirtilen raporda, İsrail'in politikalarının hızla ve geri dönülemez biçimde, uygulanabilir iki devletli çözümü ortadan kaldırdığı konusunda uyarıda bulunuldu.



Raporda, Batı Şeria'daki yerleşim inşası ve genişlemenin bu şekilde devam etmesi halinde, el konulan arazilerdeki yerleşimlerin mevcut durumun 5 katına kadar büyüyebileceğine işaret edildi.



Birleşmiş Milletler, işgal altındaki topraklarda yerleşimi yasa dışı bir faaliyet olarak görüyor, onlarca yıldır durdurulması yönünde çağrıda bulunarak, bunun, çatışmayı "iki devlet ilkesine" göre çözme şansını baltaladığı konusunda uyarıyor.



Gazze'ye yönelik saldırıların başlamasından sonra Tel Aviv, Batı Şeria'daki yerleşim hızını artırırken, Batı Şeria'nın İsrail'e ilhak edilmesi ve bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasının reddedilmesi yönündeki açıklamalar da arttı.



İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümeti, ABD Başkanı Donald Trump'a, Batı Şeria'daki egemenliğini tanıma çağrısında bulunurken, Trump 4 Şubat'ta yaptığı açıklamada, yönetiminin bu konuda "yakında bir karar yayınlayacağını" belirtti.



Filistin, Suriye ve Lübnan'daki toprakları onlarca yıldır işgal eden İsrail, bu topraklardan çekilmeyi ve 1967 savaşı öncesindeki sınırlarda başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurulmasını reddediyor.