Filistin lideri Abbas, İspanya Başbakanı Sanchez'le Madrid'de bir araya geldi

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Madrid'de bir araya geldi.

İki lider yaptıkları görüşmede, Filistin'de acil ateşkes ve barış çağrılarını yineledi.



Abbas, İspanya'nın 28 Mayıs'ta Filistin Devleti'ni resmi olarak tanımasının ardından bu ülkeye ilk ziyaretini yaptı. Madrid'deki Başbakanlık konutu Moncloa'da yapılan görüşmenin ardından liderler, daha sonra basın toplantısında konuştu.



"Özellikle kadın ve çocukların öldürüldüğü saldırılar karşısında daha fazla pasif kalmaya devam edemeyiz" diyen Sanchez, "Ölümle yaşayamayız, şiddeti normalleştiremeyiz. Buradan bir kez daha acil bir şekilde savaşın bitmesi çağrısı yapıyoruz." dedi.



LÜBNAN'DAKİ SALDIRILAR

Ölümlerin ve yıkımların kabul edilemeyecek seviyede olduğunu ve insani drama tolerans gösterilemeyeceğini söyleyen İspanya başbakanı, Lübnan'daki siber saldırılara da değindi.



Saldırıların savaşın bölgeye yayılma riskini artırdığını, bunu önlemek için de yeniden ve kararlı bir şekilde barış çağrısı yaptıklarını söyledi.



Sanchez, "Savaşı bitiren, insani yardımların girmesini garanti eden ve tüm rehinelerin serbest bırakılmasını sağlayan bir ateşkes önceliğimizdir. İsrail'in askeri saldırıları durdurulmalıdır." ifadelerini kullandı.

Ayrıca İsrail'e "uluslararası kurallara uyması" çağrısında bulundu ve İspanya'nın da müdahil olduğu Uluslararası Adalet Divanındaki soykırım davasında alınan kararlara uyulmasını, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarından çıkmasını istedi.



ABBAS GAZZE'YE GİTME KARARINI DİLE GETİRDİ

Filistin Devlet Başkanı Abbas da "Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ten asla vazgeçmeyeceklerini" vurgulayaral, ağustosta Türkiye Büyük Millet Meclisinde yaptığı konuşmada ilk kez dile getirdiği, Gazze'ye gitme kararını yineledi.



Abbas, şunları söyledi: "Filistinli tüm liderlerle Gazze'ye gideceğiz. İşgalin son bulması ve saldırıların durdurulması için Gazze'ye yapacağımız ziyarete uluslararası örgütlerin liderlerini, Avrupalı liderleri de davet ediyoruz."

