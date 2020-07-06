Filistin lideri Abbas'tan İsrail ile müzakere şartı

Filistin resmi haber ajansına göre, Filisten Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü.



Abbas, özellikle İsrail'in ilhak planlarına ilişkin son siyasi gelişmeler hakkında Almanya Başbakanı Merkel'e bilgi verdi.



Filistin'in İsrail ile müzakerelere gitmeye hazır olduğunu belirten Abbas, bunun uluslararası meşruiyet zemini üzerinde ve uluslararası dörtlü komisyon gözetiminde olması gerektiğini söyledi.



Görüşmede Merkel'in ülkesinin iki devletli çözüm esası üzerine barışı destekleyen ve uluslararası hukuka bağlılığına dair duruşunu vurguladığı belirtildi.

