Filistin OHAL'i 1 ay daha uzattı

Filistin'de corona virüs nedeniyle ilan edilen olağanüstü hal 1 ay daha uzatıldı.

03.06.2020 - 16:58

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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında yaklaşık 3 ay önce ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) süresini 30 gün daha uzatma kararı aldı.

Filistin resmi ajansı WAFA, Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın OHAL süresini 4 Haziran'dan itibaren 1 ay daha uzatma kararı aldığını duyurdu.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde 3 Mart'ta ilk Kovid-19 vakasının görülmesinin ardından Filistin'de olağanüstü hal ilan edilmişti.

Filistin Sağlık Bakanlığı, ülkedeki Covid-19 vaka sayısını 451 olarak açıklamıştı. Kudüs'teki vaka sayısının ise 179 olarak tahmin edildiğini bildiren Bakanlık, İsrail kendilerine Kudüs'te çalışma izni vermediği için kesin bilgiye ulaşılamadığını kaydetmişti.

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