Filistin Olimpiyat Komitesi, İsrail ekibinin Paris'te yer almasına tepkili

Filistin Olimpiyat Komitesi Başkanı Jibril Rajoub, İsrail'in olimpiyat oyunlarında yer almasına tepki gösterdi.

Olimpiyatların düzenleneceği Fransa'nın başkenti Paris'te açıklama yapan Rajoub, Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (IOC) kararını yeniden gözden geçirmesini temenni ettiklerini söyledi.

"İsrail'in olimpiyat komitesi, olimpiyatlara katılma hakkını tüm yönleriyle kaybetmiştir" diye ekledi.



Charles de Gaulle Havalimanı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Rajoub, İsrail'in Filistin'e saldırılarına dikkat çekti.

Dünyanın saldırıları görmesini isteyen Rajoub şöyle konuştu: "Faşist, ırkçı ve Nazi işgalcinin, Filistin halkına yönelik sürdürdüğü suçları dünyanın idrak etmesini istiyoruz. Güney Afrika'da 1980'li yıllarda yaşananlar, İsrail'in yaptıklarıyla kıyaslandığında medeni görülecek. Dünya da çok iyi biliyor ki uluslararası barışa ve bölgenin istikrarına yönelik en büyük tehdit, İsrail'in Filistin topraklarındaki işgali bitirmek ve Filistin halkının haklarını vermek istememesiyle bağlantılıdır."

Gazze Şeridi'nin yanı sıra Doğu Kudüs ve Filistin topraklarının tümünde yaşananların, Nazilerin 1940'lı yıllarda yaptıklarının benzer bir versiyonu olduğunu söyleyen komite başkanı, "Filistin halkının yaşadığı acıların son bulmasının zamanı geldi" dedi.

Öte yandan olimpiyatlarda yarışacak Filistinli sporcular, bugün Paris'te coşkulu bir karşılamayla giriş yaptı.