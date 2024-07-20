Filistin, Paris Olimpiyatlarına sekiz sporcusu ile katılacak

Sekiz Filistinli atlet 26 Temmuz'da başlayacak olan Paris Olimpiyat Oyunlarına katılacak.

Filistin bu yaz, 1996'da Atlanta'da düzenlenen oyunlardan bu yana sekizinci kez Olimpiyat Oyunlarında resmi olarak temsil edilecek.

Filistin delegasyonunda, üç yıl önce Tokyo Olimpiyatlarında yarışan beş sporcudan sonra Paris'te sekiz sporcu yer alacak.



Filistin Yönetimi'nin dış ilişkilerden sorumlu devlet bakanı Varsen Aghabekian, 14 Temmuz'da Ramallah'taki Fransız Enstitüsü'nde düzenlediği basın toplantısında, Paris Oyunları'nda “Filistin'i temsil etmenin” şimdiden bir zafer olduğunu söylemişti.



Aghabekian, “Sporcularımızın 2024 Olimpiyatları için ayrılışı tarihimizin çok karanlık bir anına denk geliyor. “Sizler sadece sporcu değil aynı zamanda Filistin direnişinin sembollerisiniz” dedi.



France 24 haber kanalının bildirdiğine göre Fransa'nın Kudüs Başkonsolosu Nicolas Kassianides ise Ramallah'taki etkinlikte yaptığı konuşmada “Filistin sporu savaştan çok etkilendi” dedi ve Paris'in 2024 yılında Filistin sporuna 1 milyon Avro destek vereceğini sözlerine ekledi.

İsrail'in dokuz aydır devam eden saldırıları sonucu Gazze'de spor altyapısı büyük ölçüde tahrip edilirken, işgal altındaki Batı Şeria'da spor faaliyetlerine katılmanın önünde pek çok engel bulunuyor.

GAZZE'DE 400 SPORCU YARALANDI YA DA ÖLDÜRÜLDÜ

Filistin Olimpiyat Komitesi Başkanı Jibril Rajoub'a göre, Gazze'nin İsrail tarafından kuşatıldığı 7 Ekim'den bu yana 400 sporcu, gönüllü ve spor çalışanı yaralandı ya da öldürüldü.



Fransız Le Monde gazetesinin haberine göre “14 Kasım 2023'te milli voleybol takımından iki isim, İbrahim Kusaya ve Hasan Zuaiter, Gazze Şeridi'ndeki Cibaliye mülteci kampına düzenlenen bombalı saldırıda öldürüldü.18 Aralık 2023'te milli atletizm takımının antrenörü Bilal Abu Samaan bir hava saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Ocak 2024'te Filistin Olimpik futbol takımının antrenörü Hani al-Masdar bir İsrail uçağından atılan füze ile yaşamını yitirdi.”

Rajoub, sporcuların, İsrail'in Gazze'deki askeri harekâtı konusunda kamuoyunda farkındalık yaratmak için oyunların sunduğu medya görünürlüğünü bir “platform” olarak kullanmaları gerektiğini söyledi ve “Bu yüzden katılmak zorundayız” dedi.