Filistin Sağlık Bakanlığı: Gazze'de 15 çocuk açlıktan öldü

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Beyt Lahiya'da bulunan Kemal Advan Hastanesine yetersiz beslenme ve dehidrasyon (sıvı kaybı) nedeniyle 15 çocuğun öldüğü belirtildi.



Gazze'de açlık ve susuzluğun binlerce çocuk ve hamile kadının ölümüne sebep olduğu belirtilen açıklamada, "Kemal Advan Hastanesinde yetersiz beslenme ve sıvı kaybı sebebiyle 15 çocuk hayatını kaybetti." ifadesi kullanıldı.

6 ÇOCUK DAHA ÖLÜM RİSKİYLE KARŞI KARŞIYA

Sağlık Bakanlığı sözcüsü Ashraf Al-Qidra, "Elektrik jeneratörü ve oksijenin kesilmesi ve tıbbi imkanların zayıflaması nedeniyle hastanenin yoğun bakım ünitesinde yetersiz beslenme ve ishalden muzdarip 6 diğer çocuğun hayatından endişe ediyoruz" diye konuştu.



Uluslararası Adalet Divanı'nın 26 Ocak'ta İsrail'e karşı hükmettiği ihtiyati tedbir kararları arasında Gazze'de insani yardıma erişimin sağlanması yer almasına rağmen, şubat ayında Gazze'ye giren yardımın ocak ayına oranla yarı yarıya düştüğünü belirtiyor.



İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 30 bin 410 kişi öldürüldü, 71 bin 700 kişi ise yaralandı.