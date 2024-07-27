Filistin Sağlık Bakanlığı: Saldırılarda 39 bin 258 sivil öldü

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Filistin'e düzenlediği saldırılarda can kaybı 39 bin 258'e yükseldi.

Filistin Sağlık Bakanlığı: Saldırılarda 39 bin 258 sivil öldü

'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 'in Gazze Şeridi'ne 295 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 48 saatte düzenlediği saldırılarda 83 Filistinlinin daha öldürüldüğü, 186 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 39 bin 258'e, yaralananların sayısının da 90 bin 589'a yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail'in engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

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