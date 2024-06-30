Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan uyarı: "Son 48 saat"

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi’nde faaliyet gösteren az sayıdaki hastane ve sağlık tesisinin yakıt gönderilmediği takdirde 48 saat içinde elektriksiz kalacağını belirtti.

Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan uyarı: "Son 48 saat"

Şeridi’nde sivillere yönelik saldırılarını sürdürürken, bir yandan da bölgeye yakıt girişine engel olmaya devam ediyor.

ve sağlık tesislerinin hizmet verebilmesi için gerekli yakıtın günden güne azalması ise bölgedeki hasta ve yaralılara ciddi bir tehdit oluşturuyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’nde faaliyet gösteren az sayıdaki hastane ve sağlık tesislerinin yakıt gönderilmediği takdirde 48 saat içinde elektriksiz kalacağı ve hayat kurtaran tıbbi ekipmanların çalışamaz hale geleceği belirtildi.

Açıklamada, “Tüm ilgili, uluslararası ve insani yardım kuruluşlarına gerekli yakıtın getirilmesi için hızlı bir şekilde müdahale etmeleri çağrısında bulunuyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Gazze Şeridi’nde altyapısının büyük bölümü İsrail saldırıları nedeniyle tahrip olduğu için hastaneler operasyonlar için büyük ölçüde yakıtla çalışan jeneratörlere bağımlı durumda.

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