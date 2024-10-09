Filistin Sivil Savunma Teşkilatı’ndan insani kriz açıklaması: Cesetler sokaklara saçılmış durumda

Filistin Sivil Savunma Teşkilatı’ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Beyt Hanun, Beyt Lahiya ve Cebaliye'ye yönelik 4 gündür devam eden saldırılarında onlarca sivilin katledildiği belirtilerek, “İnsanların cesetleri sokaklara saçılmış durumda ve onlara ulaşmak çok zor. Çünkü askerler ambulans ve sivil savunma ekiplerini hedef alıyor" denildi.

Filistin Sivil Savunma Teşkilatı’ndan insani kriz açıklaması: Cesetler sokaklara saçılmış durumda

’in Filistin’e yönelik saldırıları devam ederken, Filistin Sivil Savunma Teşkilatı’ndan (PCD) bölgede yaşanan insani krize dair resmi açıklama geldi.

İsrail'in Beyt Hanun, Beyt Lahiya ve Cebaliye'ye yönelik 4 gündür devam eden saldırılarında onlarca sivilin katledildiği kaydedilen açıklamada, “İnsanların cesetleri sokaklara saçılmış durumda ve onlara ulaşmak çok zor. Çünkü askerler ambulans ve sivil savunma ekiplerini hedef alıyor" ifadeleri kullanıldı.

Yüzlerce sivilin de İsrail’in saldırılarında yaralandığı kaydedilirken, "İsrail güçleri bu bölgelere sıkı bir kuşatma uyguladı ve su, gıda ve tıbbi malzeme girişini engelliyor” denildi.

İsrail ordusunun bu bölgelerdeki 200 bini aşkın Filistinli’yi evlerini boşaltmaya, sağlık personeli ve hastaları da 'nin kuzeyindeki hastaneleri terk etmeye zorladığı aktarıldı.

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