Filistin topraklarında İsrail şiddeti: 8 kişi yaralandı

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın, Kudüs ve El-Halil kentlerinde 8 Filistinliyi yaraladı.

El-Beydar Bedevi Haklarını Savunma Kuruluşu yaptığı yazılı açıklamada, Kudüs’ün kuzeyinde fanatik İsrailliler'in, Filistinlilere taş ve sopalarla saldırdığı belirtildi. Grubun ayrıca bölgedeki hayvan barınaklarını ateşe vererek büyük maddi zarara yol açtığı ifade edildi.

Açıklamada, "Bu ihlallerin devam etmesi, bölge halkının topraklarında varlığını doğrudan tehdit ediyor ve zorla göç ettirme planlarının önünü açıyor." denildi.

Batı Şeria’nın güneyindeki El-Halil kentine bağlı Umm el-Hayr köyünde ise İsrailliler, sabah saatlerinde tarım arazilerinde çalışan Filistinlilere saldırdı. Yerel kaynaklara göre, saldırıda yüzü ve başından yaralanan Ahmed Şuayb el-Hedalin Yatta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynaklar, saldırgan İsraillilerin bölgede provokatif biçimde hayvanlarını Filistinlilerin evlerinin yakınına saldığını aktardı. Filistinliler, bu saldırıların Batı Şeria’nın ilhak edilmesini hedefleyen bir planın parçası olarak kendilerini zorla topraklarından çıkarmayı amaçladığını belirtiyor.

250'YE YAKIN YASA DIŞI YERLEŞİM VAR

İsrail'in 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da gasbedilen Filistin toprakları üzerine kurulu 250'ye yakın yasa dışı yerleşim bulunuyor.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 451 bin, Doğu Kudüs'te ise yaklaşık 230 bin İsrailli, Filistin topraklarını gasbediyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki bu gasplar yasa dışı sayılıyor. Filistin topraklarını gasbeden bu İsrailliler, Batı Şeria'daki Filistinlilerin temel geçim kaynaklarının başında gelen zeytin ağaçlarını da hedef alıyor.

İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, ekim ayından bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da zeytin toplayan Filistinlilere 340 saldırı gerçekleştirdiği bildirilmişti.