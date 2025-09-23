Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da Filistinli bir genci vurarak öldürdü

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yayınlanan Sağlık Bakanlığı açıklamasında, silahlı İsraillilerin Ramallah'ın doğusundaki Mugayyer beldesine saldırdığı belirtildi.



Söz konusu silahlı saldırıda 20 yaşındaki Said Murad Nasan'ın yaşamını yitirdiği, 4 Filistinlinin de yaralandığı kaydedildi.



İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.



İşgal altındaki Batı Şeria'da 451 bin, Doğu Kudüs'te ise yaklaşık 230 bin İsrailli, Filistin topraklarını gasbediyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki bu gasplar yasa dışı sayılıyor.

