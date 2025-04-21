Filistin ve Ortadoğu’dan Papa Francis için başsağlığı mesajları

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Papa Francis'in ölümü nedeniyle yayınladığı taziye mesajında "Hoşgörü, sevgi ve kardeşliğin sembolü olan Papa Francis'in vefatıyla temsil edilen bu büyük kayıp için Vatikan'a ve dünya çapındaki inananlara en derin taziyelerimizi sunuyoruz" ifadelerine yer verdi.

GAZZE’DEKİ HRİSTİYANLARDAN AÇIKLAMALAR

Gazze’deki Kutsal Aile Kilisesi Acil Komite Başkanı George Antone ise, Papa’nın ölümüyle ilgili “Bir azizi kaybettik. Bize sabrı, cesareti ve umudu öğreten birini… Her gün, savaşın başladığı ilk günden bu yana, bizimle konuştu” dedi.



Kilise rahibi Gabriel Romanelli, Papa’nın son kez cumartesi gecesi kendilerini aradığını, dua ettiğini, kutsama gönderdiğini ve duaları için teşekkür ettiğini söyledi.



Papa, Paskalya mesajında “Gazze’de ateşkes ilan edin, rehineleri serbest bırakın ve açlıktan kıvranan bu halka yardım edin” çağrısını yinelemişti.

KUTSAL KABİR KİLİSESİ’NDEN AÇIKLAMA

Öte yandan, Kudüs’teki Kutsal Kabir Kilisesi’nde görev yapan Latin cemaati lideri Stephane Milovitch, “O hep barışın sesi oldu. Umuyoruz ki yeni Papa da Kudüs’e ve dünyaya barış getirme çabalarını sürdürecektir” dedi.

PAPA’NIN ORTADOĞU ZİYARETLERİ VE BARIŞ ÇAĞRILARI

Papa Francis, görev süresince defalarca Ortadoğu'yu ziyaret etti. 2021’de Irak’a yaptığı ziyarette, Musul’da kendisine yönelik iki bombalı suikast girişimi düzenlenmişti.

“HER ZAMAN ‘SEVGİLİ SURİYE’ DERDİ”

Suriye'de, Şam’daki tarihi Zeytoun Kilisesi'nde görev yapan Başpiskopos Antiba Nicolas, “Papa her zaman ‘sevgili Suriye’ derdi. Kiliseye ve Hristiyanlara verdiği desteği asla unutmayacağız” dedi.

PAPA’NIN ÖLÜMÜ

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, bir süredir devam eden rahatsızlıkların ardından yaşamını yitirdi.



Vatikan tarafından yayınlanan video açıklamada, Roma Katolik Kilisesi'nin ilk Latin Amerikalı lideri olan Papa Francis'in ölümü doğrulandı. Papa, bu sabah yerel saatle 08.35'te hayatını kaybetti.

AVRUPALI OLMAYAN İLK PAPA

88 yaşındaki Papa Francis, 12 yıllık papalık döneminde çeşitli rahatsızlıklar geçirmişti. Arjantinli lider, Avrupalı olmayan ilk Papa olarak tarihe geçmişti.



Katolik lider, ölümünden sadece bir gün önce Vatikan’a ziyarette bulunan ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile bir araya gelmişti.

ŞUBAT AYINDA HASTANEYE YATIRILDI

Papa Francis, ölümünden önce çift taraflı zatürre teşhisiyle 38 gün boyunca hastanede yattı. Bu sırada iki kez hayati tehlike atlatan Papa, 23 Mart’ta taburcu edildi.



Vatikan, hastanede yattığı süreçte Francis'in yerine gelebilecek adayları değerlendirmek üzere bir konsil toplamıştı.



Son Papa Latin Amerika'dan olduğu için, yerine gelecek Papa'nın Latin Amerika'dan çıkma şansı çok az görülüyor.

BİR SONRAKİ PAPA KİM OLACAK?

Papa Francis'in ölümü ile birlikte yeni bir papanın seçimi geleneksel konsey süreci ile takip edilecek.



Dünyanın dört bir yanından kardinaller, Sistine Şapeli'nde oylarını kullanmak için Vatikan Şehri'nde toplanacak.

PAPA NASIL SEÇİLİYOR?

Yeni Papa'nın seçilip seçilmediği 600 yıldır Sistine Şapeli'nin bacasından çıkan duman ile duyuruluyor.



Bacadan çıkan siyah duman Papa seçilemedi, beyazsa seçildi anlamına geliyor.



Henüz net bir halef belirlenmese de, Kardinal Pietro Parolin, Kardinal Luis Antonio Tagle ve Kardinal Robert Sarah gibi birkaç önemli kardinal potansiyel aday olarak tahmin ediliyor. Karar nihayetinde Kardinaller Koleji tarafından verilecek.

