Filistin ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nden Gazze için uyarı: Sağlık sektörü çökmek üzere

Filistin Sağlık Bakanı Keyle, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in saldırılarını yoğunlaştırdığı Gazze'de hastanelerde tıbbi malzemelerde ciddi sorun yaşandığını belirtti.



Hastanelerin kapasitesinden çok daha fazla yaralı olduğuna dikkati çeken Keyle, "Gazze Şeridi'nde sağlık sisteminin çökmesine karşı uyarıyoruz." ifadelerini kullandı.



Başta Uluslararası Kızılhaç Örgütü ve Birleşmiş Milletlere bağlı kuruluşlar olmak üzere uluslararası örgütlerden acil sağlık yardımı isteyen Filistinli Bakan, çocukların da aralarında bulunduğu binlerce yaralının kurtarılması için Gazze Şeridi'nde sahra hastaneleri kurulması çağrısı yaptı.



ULUSLARARASI KIZILHAÇ KOMİTESİ'NDEN UYARI



Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Orta Doğu Direktörü Sözcüsü Imane Trabelsi, Gazze'de sağlık sektöründe yaşanan sorun nedeniyle tıbbi bakıma muhtaç insan sayısının arttığını belirterek, bu nedenle hastaneler, sağlık kurumları ve yardım ekiplerinin büyük baskı altında çalıştığını anlattı.



ICRC Orta Doğu Direktörü Sözcüsü, "Gazze'deki insani durum çok endişe verici ve tehlikeli bir şekilde kötüleşiyor ve sağlık sektörü çöküşün eşiğinde" ifadelerini kullandı.



İlaç ve yardım malzemesi stoklarındaki tükenmenin yanı sıra sağlık sektöründe elektrik sıkıntısı yaşandığını da vurgulayan Trabelsi, "Bu durum sağlık kurumlarını elektrik üretiminde özel jeneratörlere zorluyor ancak sektördeki akaryakıt stoklarının azalması nedeniyle bu bile çok zor ve çoğu durumda imkansız oluyor." diye konuştu.



BÖLGE SU TEMİNİNDE DE BÜYÜK SIKINTI YAŞIYOR

Bölgedeki su sorunuyla ilgili de Trabelsi, "Gazze Şeridi'nin içme suyu ve evsel kullanım için su temininde büyük bir sıkıntı yaşıyor." dedi.



Saldırılar ve elektrik kesintileri sebebiyle Gazze'de bulunan 5 arıtma tesisinin 3'ünde çalışmaların durduğunu söyleyen Trabelsi, evsel kullanım amaçlı su üretiminde yaklaşık yüzde 40'lık bir azalma yaşandığını belirtti.

