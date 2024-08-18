Filistin yönetimi, Bedevi toplulukların zorla yerinden edilmesinden endişeli

Filistin Dışişleri Bakanlığı, son Filistinli Bedevi ailenin Ürdün Vadisi'nin kuzeyinden ayrılmak zorunda bırakıldığını ve zorla yerinden edilen Bedevi topluluklarının sayısının 40'a ulaştığını açıkladı.

Filistin yönetimi, Bedevi toplulukların zorla yerinden edilmesinden endişeli

Dışişleri Bakanlığı, başta Batı Şeria'daki Masafer Yatta ve Ürdün Vadisi olmak üzere işgal altındaki Filistin topraklarında yaşayan Bedevi topluluklarının zorla yerlerinden edilmesinden duyduğu “büyük endişeyi” dile getirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İsrailli yerleşimcilerin topluluklara yönelik saldırılarının ordunun korumasıda ve aşırı sağcı İsrailli bakanlar Bezalel Smotrich ile Itamar Ben-Gvir'in doğrudan gözetiminde gerçekleştiği belirtildi.

Ayrıca son Filistinli Bedevi ailenin de Ürdün Vadisi'nin kuzeyindeki Umm el Jimal'de yerinden edildiğini ve zorla yerinden edilen Bedevi topluluklarının sayısının 40'a ulaştığı kaydedildi.

Açıklamada, “Bakanlık bu suçu etnik temizlik suçu olarak değerlendirmekte ve işgal altındaki Batı Şeria'nın kademeli olarak ilhak edilmesi ve sakinleri ile asıl sahiplerinden boşaltılması çerçevesinde değerlendirmektedir” denildi.

Bakanlık, caydırıcı uluslararası yaptırımların “sadece aşırılık yanlısı yerleşimcileri ve onların silahlı milislerini değil, aynı zamanda Smotrich ve Ben-Gvir gibi koruma, destek, finansman ve destek sağlayan hükümetindeki bakanları ve yetkilileri de kapsaması gerektiğini” ifade etti.

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