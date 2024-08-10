Filistin yönetimi: Okul katliamının nedeni uluslararası toplumun soykırımı durduramaması

Filistin yönetimi, İsrail'in, Gazze kentinde yerinden edilen sivillerin sığındığı El-Tabin Okulu'nda gerçekleştirdiği katliamın, uluslararası toplum ve kurumlarının soykırımı durdurmayı başaramamasından kaynaklandığını belirtti.



Filistin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) dahil olmak üzere uluslararası toplum ve kurumlarının, Filistin halkına yönelik soykırımı durdurma ve bu halka uluslararası koruma sağlama konusunda üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmediği için bu katliamın işlendiği ifade edildi.



İsrail işgalinin, insanlıkla hiçbir ilgisinin bulunmadığı vurgulanan açıklamada, İsrail'in, işlediği bu suçlardan ötürü hesap vermesi, ona suç ortaklığı yapan ülkelerin de cezalandırılması gerektiği kaydedildi.



İsrail'e dokunulmazlık verilmesi, cezalandırılmaması ve teşvik edilmesinin, işgal altındaki Filistin topraklarında daha fazla katliam işlemesine neden olacağı vurgulandı.

Ayrıca uluslararası toplumdan, Gazze'deki saldırıların durması için derhal harekete geçmesi ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin İsrailli savaş suçluları aleyhinde tutuklama emri çıkarması dahil olmak üzere hesap sorma mekanizmalarını harekete geçirmesi istendi.



Açıklamada, BMGK'nın aldığı kararların hayata geçirilmesi ve yasadışı işgalci güç İsrail'in uluslararası hukuka ve uluslararası meşruiyet kararlarına uymaya zorlanması için acilen toplanması talep edildi.

