Filistin'de bir sokağa kendini yakan ABD askerinin adı verildi

Batı Şeria'da Eriha Belediye Başkanı, küçük bir kalabalığın önünde Aaron Bushnell Sokağı'nın açılışını yaptı.



ABD Hava Kuvvetleri'nde görevli bir asker olan Bushnell, geçen ay ABD'nin Gazze çatışmasında İsrail'e verdiği desteği protesto etmek amacıyla Washington'daki İsrail büyükelçiliği önünde kendisini ateşe vermişti.



Eriha Belediye Başkanı Abdul Karim Sidr, Bushnell'in Filistinliler için "her şeyini feda ettiğini" söyledi.



Sidr, “Biz onu tanımıyorduk, o da bizi tanımıyordu. Aramızda hiçbir sosyal, ekonomik, siyasi bağ yoktu. Paylaştığımız şey özgürlük sevgisi ve bu saldırılara karşı durma arzusuydu” dedi.



Eriha belediye meclisi üyesi Amani Rayan ise, Bushnell'in "tüm ayrıcalıklarını Gazzeli çocuklara verdiğini" belirtti.



Rayan, "Bushnell davamızı yeniden alevlendirmek için güçlü bir kıvılcım yakmak istedi" diye konuştu.



ABD Hava Kuvvetleri, kendini yakan Bushnell'in ölümünü "trajedi" olarak niteledi Haberi Görüntüle AARON BUSHNELL KİMDİR?



Aaron Bushnell, Washington'daki İsrail Büyükelçiliği'nin ön kapısı önünde kendini yakarak hayatına son veren ABD askeridir.



ABD Hava Kuvvetlerinde aktif görevde olan 25 yaşındaki Aaron Bushnell, 24 Şubat'ta, İsrail'in Washington Büyükelçiliği önünde "Artık soykırım suçuna iştirak etmeyeceğim" demiş ve başından aşağı benzin dökerek kendisini ateşe vermişti.



Üzerinde askeri üniformasıyla Bushnell, nefesi kesilene kadar "Filistin'e özgürlük" diye bağırmıştı. NTV’yi sosyal medyadan takip edin