Filistin'de seçim çağrısı! Trump'ın ele geçirme planına karşı Mısır'ın Gazze önerisi kabul edildi

Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Arap Zirvesi'nin taslak bildirisi Gazze'nin geleceğine ilişkin Mısır planını kabul etti.

Zirvede uluslararası toplum ile finans kuruluşlarına, plana hızlı bir şekilde destek vermeleri çağrısında bulunuldu.

Arap liderler, uygun koşulların oluşması halinde Filistin'ı̇n tüm bölgelerinde bir yıl içinde seçim yapılması çağrısında bulunuyor.

Reuters'a göre Gazze'ye yönelik bir Arap planı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de bir "Ortadoğu Rivierası" kurma hevesine karşı koyacak.



Trump beklenmedik bir şekilde ABD'nin Gazze'yi ele geçireceğini, 2 milyonu aşkın Filistinli nüfusu komşu ülkelere göndereceğini ve burayı “Ortadoğu'nun Rivierası” haline getireceğini açıklaması Arap dünyasını öfkelendirmişti.

MISIR'IN PLANINDA NE VAR?

Mısır'ın Gazze için yeniden inşa planı 53 milyar dolara mal olacak.

Genel yeniden inşa 5 yıl sürecek.

112 sayfalık planda, Gazze topraklarının nasıl yeniden imar edileceğini gösteren haritalar ve yapay zeka tarafından üretilmiş onlarca renkli konut, bahçe ve toplum merkezi görüntüsü yer alıyor.



Plan ticari bir liman, bir teknoloji merkezi ve sahil otelleri de içeriyor.

Taslağa göre Filistin'in geçiş dönemi için Gazze Şeridi’nden yetkili kişilerden oluşan Gazze İşleri İdari Komitesi kurma kararı desteklenecek.



Genel yeniden inşa 5 yıl sürecek.



Erken toparlanma 6 ay sürecek, molozların kaldırılması ve geçici konutların kurulmasından oluşacak.



Birinci aşama 2 yıl sürecek ve 200 bin konutun inşaasını kapsayacak. 20 milyar dolara mal olacak.



2,5 yıl sürecek olan ikinci aşama 200 bin konutun daha inşa edilmesini ve Gazze havaalanını içerecek. 30 milyar dolara mal olacak.

