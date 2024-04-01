Filistin'de yeni hükümet göreve başladı

Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, yeni hükümetin "en önemli ulusal önceliğinin" Gazze'deki savaşı sona erdirmek olduğunu açıkladı.

Ana hedeflerinin ise savaşın ardından Gazze ve Filistin topraklarının yeniden inşası olduğunu duyurdu.

Başbakan Mustafa, aynı zamanda dışişleri bakanlığı görevini de yürütecek. Yeni hükümet 23 bakandan oluşuyor. Bakanlardan 4'ü kadın. 6 bakan ise Gazze'den.

Aralarında Gazze'nin eski belediye başkanı Macid Ebu Ramadan da bulunuyor. Ramallah yönetimi, Hamas'ın 2007'de iktidarı ele geçirmesiyle Gazze'nin kontrolünü kaybetti.

88 yaşındaki Filistin Lideri Mahmud Abbas, savaşın ardından işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze'yi tek bir yönetim altında birleştirmeyi hedefliyor.