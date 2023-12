Filistin'den İsrail'e suçlama: "Yardım kararı engelleniyor"

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ni "siviller için toplu mezara" çevirdiği ifade edildi. Açıklamada, "İsrail'in Gazze Şeridi'nde her geçen gün arttırdığı katliamların ve Filistinli sivillere uyguladığı soykırımın en güçlü ifadelerle kınandığı" belirtildi.



İsrail'in bölgede gerilimi tırmandırmasının "uluslararası kamuoyuna meydan okuma" olarak değerlendirildiği açıklamada, "İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinden güneyine kadar tüm bölgelerindeki saldırılarını artırması, tüm yerleşim meydanlarını yok etmesi ve Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki insan yaşamının tüm bileşenlerini hedef almasının" bunu açıkça gösterdiğine işaret edildi.



Açıklamada, İsrail hükümetinin izlediği politikayla, BMGK'nin 2720 sayılı kararının uygulanmasını engellemeye çalıştığının altı çizildi.



Gazze Şeridi'nde savaşın sona erdirilmesi ve derhal ateşkes sağlanması için BMGK'de bir karar alınması yönünde uluslararası çabaların yoğunlaştırılması çağrısında bulunulan açıklamada, İsrail'in, Gazze Şeridi'nin tamamını sadece ölüler değil yaşayanlar için de toplu mezara dönüştürmesinin an meselesi olduğu uyarısı yapıldı.

BMGK'DE GAZZE'DE YARDIMLAR İÇİN KARAR TASARISI

BMGK'de Gazze'de genişletilmiş insani yardımların kesintisiz ve güvenli erişimi için "acil adım atılması" talep edilen karar tasarısı dört kez yapılan ertelemenin ardından 22 Aralık'ta kabul edilmişti.



Tasarı, 15 üyeli BMGK'de 13 "evet" oyu alırken, oylamada ABD ve Rusya "çekimser" kalmıştı.



Oylamadan önce, Rusya'nın Gazze'de insani yardımlara kesintisiz ve güvenli erişim sağlanması için çatışmalara acilen ara verilmesi talep ettiği değişiklik önerisini ABD veto etmişti.



Filistin Dışişleri Bakanlığı, kararı "geç kalınmış olsa da Gazze'deki saldırıların sona ermesi yolunda atılmış bir adım olarak" değerlendirmişti.