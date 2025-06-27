Filistin’e destek için İngiliz askeri uçaklarını kırmızıya boyayan eylemcilere gözaltı

İngiltere polisi, geçen hafta bir hava üssünde düzenlenen Filistin’e destek eylemi ile bağlantılı olarak dört kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Eylem sırasında askeri uçaklara kırmızı boya püskürtülmüştü.



Polisin açıklamasına göre, 29 yaşındaki bir kadın ile 36 ve 24 yaşındaki iki erkek “terör eylemlerinin gerçekleştirilmesi, hazırlığı ya da kışkırtılması” şüphesiyle gözaltına alındı. Gözaltına alınan 41 yaşındaki bir kadına ise “suçluya yardım etme” suçlamasının yöneltildiği ifade edildi.



ÜSSE GİRİP UÇAKLARI BOYADILAR



“Palestine Action” (Filistin Eylem) isimli eylem grubundan iki aktivist, 20 Haziran’da İngiltere’nin orta kesimlerinde bulunan RAF Brize Norton hava üssüne girerek iki savaş uçağına kırmızı boya sıkmıştı. Söz konusu uçakların nakliye ve yakıt ikmali için kullanıldığı bilgisi verilirken, İngiltere Başbakanı ve İşçi Partisi lideri Keir Starmer, eylemi “utanç verici” sözüyle kınamıştı.



İngiltere hükümeti, bu eylemin ardından söz konusu eylem grubunu yasaklamak için “terörle mücadele kanunlarını” kullanma planlarını uygulamak için harekete geçti. Bu, “Palestine Action” grubuna mensup olmanın “suç eylemi” olarak nitelendirileceği anlamına geliyordu.

İçişleri Bakanı Yvette Cooper da konuya ilişkin açıklamasında, grubun eylemlerinin “daha saldırgan bir hal aldığını” savunmuş ve milyonlarca sterlin zarara sebep olduğunu söyledi. İngiltere hükümetinden yapılan açıklamada da bu eylemin ardından İngiltere’nin tüm savunma alanlarındaki güvenliğin incelendiği ifade edildi.



“KIRMIZI BOYA, FİLİSTİNLİLERİN DÖKÜLEN KANLARINI SEMBOLİZE EDİYOR”



“Palestine Action” grubu, eylemlerine ilişkin olarak 20 Haziran’da kendi internet sitelerinden yayınladıkları yazılı açıklamada, “Palestine Action, soykırıma müdahale etmek için RAF Brize Norton’daki askeri uçaklara zarar verdi” ifadelerini kullandı.



Açıklamada, zarar verilen iki uçağın her gün Güney Kıbrıs’taki RAF Akrotiri üssüne uçtuğu, bu üssün Gazze’deki ve Ortadoğu çapındaki askeri operasyonlar için kullanıldığı ifade edildi. Eylem hakkında paylaşılan bilgilere göre, iki aktivist, İngiltere’deki en büyük hava üssüne girerek elektrikli scooterlar ile hızla uçaklara doğru gitmişti. İki eylemci, ardından yangın söndürme tüplerine koydukları kırmızı boyaları iki Airbus Voyager tipi uçağa sıkmıştı.

Grup, kırmızı boyanın “Filistinlilerin dökülen kanlarını” sembolize ettiğini, hava üssündeki piste de kırmızı boya sıkıldığını ve bir Filistin bayrağının bırakıldığını bildirdi. Açıklamada, her iki aktivistin de güvenliği ve olası gözaltı işlemini atlattığı ifade edildi.



Grup, açıklamasında ayrıca şu ifadelere yer verdi: “Aktivistler uçakları hizmet dışı bırakarak İngiltere’nin Ortadoğu’daki soykırım ve savaş suçlarının işlenmesine doğrudan katılımını sekteye uğrattı. RAF (Kraliyet Hava Kuvvetleri), İsrail’in Gazze’deki soykırımına destek olarak yüzlerce gözlem misyonu gerçekleştirdi. Söz konusu üs aynı zamanda ABD ve İngiltere’nin İsrail’e kargo nakliyesi için de kullanılıyor.”

