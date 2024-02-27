"Filistin'e özgürlük" isteyen ABD'li asker Bushnell'i çiçeklerle andılar

"SOYKIRIMA DAHİL OLMAYACAĞIM"

ABD Hava Kuvvetlerinde aktif görevde olan 25 yaşındaki Bushnell, İsrail'in Washington Büyükelçiliği önüne yürüyerek, "Artık soykırıma dahil olmayacağım. Şimdi oldukça şiddetli bir protesto düzenleyeceğim ancak Filistinlilerin işgalcilerin elinde yaşadıkları karşısında benim eylemim çok da büyük bir şey değil" ifadelerini kullanmıştı.



Kamuflaj elbisesi içindeki Bushnell, "Filistin'e özgürlük" diye bağırmıştı.