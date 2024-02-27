"Filistin'e özgürlük" isteyen ABD'li asker Bushnell'i çiçeklerle andılar

İsrail'in Washington Büyükelçiliği önünde kendini yakan ABD Hava Kuvvetleri askeri Aaron Bushnell'i anmak için yüzlerce kişi bir araya geldi.
Aralarında Yahudi Amerikalıların da olduğu grup, "Gazze'deki soykırıma ortak olmayacağını" söyleyerek bedenini ateşe veren Bushnell için Washington Büyükelçiliği önüne çiçekler bıraktı.
Pankart, döviz ve Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, sloganlarla İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.
"SOYKIRIMA DAHİL OLMAYACAĞIM"
ABD Hava Kuvvetlerinde aktif görevde olan 25 yaşındaki Bushnell, İsrail'in Washington Büyükelçiliği önüne yürüyerek, "Artık soykırıma dahil olmayacağım. Şimdi oldukça şiddetli bir protesto düzenleyeceğim ancak Filistinlilerin işgalcilerin elinde yaşadıkları karşısında benim eylemim çok da büyük bir şey değil" ifadelerini kullanmıştı.
Kamuflaj elbisesi içindeki Bushnell, "Filistin'e özgürlük" diye bağırmıştı.
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