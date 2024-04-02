Filistin'in yeni hükümeti ilk toplantısını yaptı

İSRAİL'İN KESİNTİ YAPTIĞI VERGİ GELİRLERİ



İsrail ile Filistin Kurtuluş Örgütü arasında 1994'te imzalanan Paris Ekonomi Protokolü gereğince İsrail yönetiminin, kontrolü altındaki sınır kapılarından Filistinliler adına topladığı vergileri, Filistin hazinesine aktarması gerekiyor.



Filistin yönetiminin İsrail hapishanelerindeki tutuklulara, ailelerine ve şehit ailelerine maddi yardım yapmasına itiraz eden İsrail yönetimi, 2018'de Filistinlilerin gümrük vergilerinden bir kısmını kesme hakkına ilişkin kanun çıkardı.



İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich de İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılardan bu yana geçen süredeki vergi gelirlerinin tamamını Filistin yönetimine devretmeyi reddetti.



İsrail, Filistin'in ithal ettiği malların gümrük vergilerini "Filistin yönetimi adına" topluyor ve Filistin'e ortalama aylık 220 milyon dolar ödeme yapıyor.



Kasım ayında Filistin yönetimi, İsrail'in Gazze'ye tahsis edilen miktarda kesinti yaptığı ödemeyi kabul etmeyip İsrail'e iade etti. Gazze'ye tahsis edilen miktarın ise yaklaşık 75 milyon dolar olduğu belirtiliyor.



İsrail'in, vergilerden yaptığı toplam kesinti ise ayda en az yaklaşık 135 milyon doları buluyor.

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