Filistinli aileler günde sadece bir öğün yemek yiyebiliyor

İsrail'in Gazze halkına yeterli yardımın ulaşmasını engellemek için aldığı kısıtlayıcı önlemler nedeniyle gıda güvensizliği ve yetersiz beslenme oranları görülmemiş derecede yüksek.



Aileler bulabildikleri sınırlı gıdayı karneye bağlamak zorunda kalıyor, bazen ekmek, pirinç ve konserve yiyeceklerle hayatta kalmaya çalışıyorlar.



Bazıları günlerce yiyecek bir şey bulamıyor. El Cezire'nin konuştuğu bazı aileler günde sadece bir öğün yemek yediklerini, bunun da protein ya da sebze içermeyen karbonhidrattan ibaret olduğunu söyledi.



Gazze'ye gönderilen yardım miktarı halkın ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kalıyor. Filistinli suç çeteleri tarafından gerçekleştirilen sistematik yağma, krizi daha da kötüleştiriyor.



Bunun da ötesinde, Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı, UNRWA gibi farklı insani yardım kuruluşları, ateşkes olmaması halinde koşulların daha da kötüleşeceği uyarısında bulundu.